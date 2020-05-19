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«Ньюкасл» вернулся к тренировкам на клубной базе

12:17
Тренировочная база «Ньюкасла». Фото Newcastle United
Тренировочная база «Ньюкасла». Фото Newcastle United
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«Ньюкасл» вернулся к тренировкам на клубной базе, сообщает пресс-служба «сорок».

В сообщении говорится, что футболисты команды будут тренироваться в небольших группах и соблюдать все указания правительства, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Кроме того, клуб попросил болельщиков и представителей СМИ не приезжать на клубную базу в целях безопасности.

В понедельник клубы АПЛ получили разрешение на возобновление тренировок на клубных базах. Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат Англии-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 13 июня.

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