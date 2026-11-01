«Астон Вилла» и «Фулхэм» сыграли вничью в АПЛ

«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Фулхэмом» в матче 9-го тура АПЛ — 1:1.

На 16-й минуте бирмингемцев мог вывести вперед Джон Макгинн, но шотландец не реализовал пенальти. На 39-й минуте «Астон Вилла» открыла счет благодаря голу Николаса Джексона.

Ничью лондонцам принес автогол японского голкипера Дзиона Судзуки на 64-й минуте.

С 12 очками «Астон Вилла» занимает девятое место в АПЛ. «Фулхэм» (9 очков) идет 15-м в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур.

31 октября, 23:00. Вилла Парк (Бирмингем)

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