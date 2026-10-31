Палмер забил 50-й гол за «Челси» в АПЛ и вошел в тройку самых быстрых игроков клуба

Полузащитник «Челси» Коул Палмер забил 50-й гол за лондонский клуб в английской премьер-лиге. Юбилейным стал мяч с пенальти в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:0) 31 октября.

Палмер отличился на 64-й минуте домашнего матча девятого тура. Перед этим защитник гостей Лисандро Мартинес нарушил правила против Уэсли Фофана и получил вторую желтую карточку. Судья назначил пенальти, который полузащитник «синих» реализовал и довел преимущество своей команды до двух мячей.

Палмер стал третьим по скорости достижения такой голевой отметки среди игроков «Челси». Полузащитнику потребовалось провести за лондонцев 105 матчей премьер-лиги. В этом чемпионате хавбек забил третий мяч — перед игрой с «МЮ» на счету англичанина были два гола и три результативные передачи.

Первый гол матча забил Морган Роджерс на 50-й минуте. «Челси» набрал 16 очков. «Манчестер Юнайтед» не может выиграть девять встреч подряд во всех турнирах.