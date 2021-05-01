«Норвич» стал победителем чемпионшипа
В субботу, 1 мая, состоялся матч 45-го тура английского чемпионшипа, в котором «Норвич» принимал «Рединг». Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:1.
После этой победы «Норвич» гарантировал себе победу в чемпионшипе. «Канарейки», набрав 96 очков, стали недосягаемыми для ближайших преследователей, которыми являются «Уотфорд» и «Брентфорд».
Таким образом, «Норвич» спустя год возвращается в премьер-лигу. «Канарейки» во второй раз за три года выиграли чемпионшип. При этом в прошлом сезоне АПЛ они заняли последнее, 20-е место, и вернулись во второй дивизион.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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