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«Норвич» стал победителем чемпионшипа

1 мая 2021, 23:07
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В субботу, 1 мая, состоялся матч 45-го тура английского чемпионшипа, в котором «Норвич» принимал «Рединг». Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:1.

После этой победы «Норвич» гарантировал себе победу в чемпионшипе. «Канарейки», набрав 96 очков, стали недосягаемыми для ближайших преследователей, которыми являются «Уотфорд» и «Брентфорд».

Таким образом, «Норвич» спустя год возвращается в премьер-лигу. «Канарейки» во второй раз за три года выиграли чемпионшип. При этом в прошлом сезоне АПЛ они заняли последнее, 20-е место, и вернулись во второй дивизион.

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