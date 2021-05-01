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Агуэро отказался от статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»

22:10
Cерхио Агуэро. Фото Reuters
Cерхио Агуэро. Фото Reuters
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не хочет иметь собственную статую возле стадиона «Этихад».

«Когда руководители клуба сказали мне, что собираются установить в мою честь статую, я сказал им, что не хочу этого. Но если клуб действительно хочет это сделать, то мне остается поблагодарить их», — приводит слова аргентинца BBC Sport.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже заказал скульптору статую Агуэро, которая, как планируется, будет стоять возле клубного стадиона. «Горожане» также хотят установить статуи в честь Давида Сильвы и Венсана Компани.

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