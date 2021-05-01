Агуэро отказался от статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не хочет иметь собственную статую возле стадиона «Этихад».
«Когда руководители клуба сказали мне, что собираются установить в мою честь статую, я сказал им, что не хочу этого. Но если клуб действительно хочет это сделать, то мне остается поблагодарить их», — приводит слова аргентинца BBC Sport.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже заказал скульптору статую Агуэро, которая, как планируется, будет стоять возле клубного стадиона. «Горожане» также хотят установить статуи в честь Давида Сильвы и Венсана Компани.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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