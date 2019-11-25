Шотландец Дэвид Мойес может возглавить «Эвертон» в случае отставки Марку Силвы, утверждает Sky Sports. «Ириски» проиграли шесть из девяти последних матчей в английской премьер-лиге.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера является тренер «Борнмута» Эдди Хау.

56-летний Мойес работал в «Эвертоне» с 2002 по 2013 год. Последним местом его работы был «Вест Хэм», откуда он был уволен по ходу сезона-2017/18.

41-летнего Хау «Эвертон» приглашал еще в 2016 году. Однако тогда специалист решил продолжить работу с «Борнмутом».

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков.

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