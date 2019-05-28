Мората хочет остаться в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората, который выступал за "Атлетико" вторую половину прошедшего сезона на правах аренды, признался, что хочет остаться в испанской команде, сообщает BBC Sport.

Контракт 26-летнего испанца с "Челси" действует до 30 июня 2022 года.

– Мне никогда не приходило в голову уезжать из "Атлетико". Хочу, чтобы вопрос с моим будущим клубом решился быстрее. Я счастлив играть за эту команду, хочу играть здесь много лет. Безусловно, тут нужно учитывать не только мое мнение. Есть много нюансов, но я сделаю все возможное, чтобы остаться в "Атлетико", – приводит слова Мораты BBC Sport.

Мората провел 17 матчей за "Атлетико", забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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