Артета: «Именно так «Арсенал» и хотел сыграть в первом домашнем матче»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (5:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии.

«Именно так мы и хотели начать первую домашнюю игру, мы победили очень убедительно. Должны гордиться своей игрой, тем, как мы доминировали в матче, практически не допустив ни одного удара по своим воротам. Вдобавок ко всему, было много хороших моментов. Виктор Дьекереш забил свои первые два гола за клуб. Я доволен им и дублем Тимбера, который вернулся после долгого перерыва из-за травмы лодыжки. Это нечто особенное. Также, без сомнения, одним из самых ярких моментов стал выход на поле 15-летнего Макса, его дебют и заработанный им пенальти. Очень горжусь», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

«Арсенал» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» занимает 11-ю строчку — 3 очка.