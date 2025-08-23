15-летний полузащитник Доумэн сыграл за «Арсенал» в матче АПЛ с «Лидсом»

Полузащитник «Арсенала» Макс Доумэн стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, вышедшим на поле до 16 лет, сообщает Opta.

Футболист в возрасте 15 лет и 235 дней вышел на замену на 64-й минуте матча 2-го тура АПЛ против «Лидса» (5:0). Ранее за «Арсенал» на матч АПЛ в возрасте 15 лет и 181 дня выходил хавбек Итан Нванери, а за «Лестер» выходил Джереми Монга в возрасте 15 лет и 271 дня.

В прошлом сезоне хавбек выступал за юношескую и молодежную команды лондонского клуба. На его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 5 результативными передачами.