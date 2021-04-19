«Манчестер Сити» сообщил о травме Де Брейне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1), сообщает официальный сайт «горожан».

Врачи диагностировали 29-летнему бельгийцу повреждение правой лодыжки. Степень повреждения на данный момент неизвестно, но футболист точно пропустит ближайшую встречу чемпионата против «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне АПЛ Де Брейне провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач.

Матч 32-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 22.15 (мск).