Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал отставку Моуринью
13:09
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви 19 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал отставку Жозе Моуринью с должности главного тренера лондонцев.
«Жозе и его тренерский штаб приняли клуб в очень сложный момент в истории «Тоттенхэма». Он — великий человек и настоящий профессионал, который сумел выжать из себя все во время пандемии. Мне было приятно работать с Моуринью, жаль, что все случилось именно так. Я всегда буду рад его видеть», — заявил Леви.
19 апреля официальный сайт «Тоттенхэма» объявил об отставке португальского специалиста и его тренерского штаба.
После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. У лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах.
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