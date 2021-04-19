Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал отставку Моуринью

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви 19 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал отставку Жозе Моуринью с должности главного тренера лондонцев.

«Жозе и его тренерский штаб приняли клуб в очень сложный момент в истории «Тоттенхэма». Он — великий человек и настоящий профессионал, который сумел выжать из себя все во время пандемии. Мне было приятно работать с Моуринью, жаль, что все случилось именно так. Я всегда буду рад его видеть», — заявил Леви.

19 апреля официальный сайт «Тоттенхэма» объявил об отставке португальского специалиста и его тренерского штаба.

После 32 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. У лондонской команды лишь 1 победа в 6 последних матчах.