Лукас Моура подшутил над своей женой после сбоя WhatsApp и Instagram

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура написал забавный твит после массового сбоя в работе социальных сетей.

Вчера, 4 октября, по всему миру перестали работать Instagram, Facebook и WhatsApp.

«Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Хороший она человек», — написал Моура.

В этом сезоне АПЛ Моура участвовал в 6 матчах, не отметившись результативными действиями. «Тоттенхэм» набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.