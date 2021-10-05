Лукас Моура подшутил над своей женой после сбоя WhatsApp и Instagram
13:04
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура написал забавный твит после массового сбоя в работе социальных сетей.
Вчера, 4 октября, по всему миру перестали работать Instagram, Facebook и WhatsApp.
«Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Хороший она человек», — написал Моура.
В этом сезоне АПЛ Моура участвовал в 6 матчах, не отметившись результативными действиями. «Тоттенхэм» набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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