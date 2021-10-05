Лукаку рассказал о своих сильных качествах

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о своих сильных качествах.

«Из-за того, как я сложен, а я довольно большой, все думают, что я просто жду мяч и завершаю атаки. Но я никогда так не играл, и ненавижу такое мнение.

Моя самая сильная сторона состоит в том, что я опасен, когда приближаюсь к воротам с мячом, потому что в таких ситуациях я редко ошибаюсь. После того, как я отдам пас, знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я могу делать все понемногу, и в некоторых играх, когда знаю, что за спинами защитников много пространства, я играю по-другому.

Причина, по которой я настолько эффективен в завершающей стадии в том, что я могу делать все понемногу", — приводит слова Лукаку Daily Mail.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 4 гола.