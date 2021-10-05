Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лукаку рассказал о своих сильных качествах

13:31
Теги:

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о своих сильных качествах.

«Из-за того, как я сложен, а я довольно большой, все думают, что я просто жду мяч и завершаю атаки. Но я никогда так не играл, и ненавижу такое мнение.

Моя самая сильная сторона состоит в том, что я опасен, когда приближаюсь к воротам с мячом, потому что в таких ситуациях я редко ошибаюсь. После того, как я отдам пас, знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я могу делать все понемногу, и в некоторых играх, когда знаю, что за спинами защитников много пространства, я играю по-другому.

Причина, по которой я настолько эффективен в завершающей стадии в том, что я могу делать все понемногу", — приводит слова Лукаку Daily Mail.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 4 гола.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10057893/Chelseas-Romelu-Lukaku-says-hates-target-man-reputation.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко — о бое Шлеменко с Токовым: «Это для вас он топовый боец, а для меня топовый — Анатолий»
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
Кафанов рассказал о том, что отличает Гильерме от других вратарей
Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие несколько дней
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд