Лукаку рассказал о своих сильных качествах
Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился мнением о своих сильных качествах.
«Из-за того, как я сложен, а я довольно большой, все думают, что я просто жду мяч и завершаю атаки. Но я никогда так не играл, и ненавижу такое мнение.
Моя самая сильная сторона состоит в том, что я опасен, когда приближаюсь к воротам с мячом, потому что в таких ситуациях я редко ошибаюсь. После того, как я отдам пас, знаю, где мне нужно находиться в штрафной. Я могу делать все понемногу, и в некоторых играх, когда знаю, что за спинами защитников много пространства, я играю по-другому.
Причина, по которой я настолько эффективен в завершающей стадии в том, что я могу делать все понемногу", — приводит слова Лукаку Daily Mail.
В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 4 гола.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10057893/Chelseas-Romelu-Lukaku-says-hates-target-man-reputation.html
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