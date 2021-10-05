Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фердинанд назвал Салаха лучшим футболистом чемпионата Англии

13:00
Теги:

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе после матча 7-го тура с «Манчестер Сити» (2:2) в АПЛ.

«Он лучший игрок премьер-лиги прямо сейчас. У меня жжет в груди, когда я так говорю об игроке «Ливерпуля». Его гол был как в игре — эта обводка, я много раз так делал, когда ты делаешь вид, что будешь бить в верхний угол, а потом убираешь мяч под себя. Навыки игры со спортивной площадки. Салах забивает голы, которые помогают «Ливерпулю» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», — приводит слова Фердинанда Liverpool Echo.

В этом сезоне 29-летний египтянин провел 9 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-mohamed-salah-rio-ferdinand-21762479

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Федор Емельяненко — о бое Шлеменко с Токовым: «Это для вас он топовый боец, а для меня топовый — Анатолий»
Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
Кафанов рассказал о том, что отличает Гильерме от других вратарей
Николич покинет пост главного тренера «Локомотива» в ближайшие несколько дней
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд