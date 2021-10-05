Фердинанд назвал Салаха лучшим футболистом чемпионата Англии

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе после матча 7-го тура с «Манчестер Сити» (2:2) в АПЛ.

«Он лучший игрок премьер-лиги прямо сейчас. У меня жжет в груди, когда я так говорю об игроке «Ливерпуля». Его гол был как в игре — эта обводка, я много раз так делал, когда ты делаешь вид, что будешь бить в верхний угол, а потом убираешь мяч под себя. Навыки игры со спортивной площадки. Салах забивает голы, которые помогают «Ливерпулю» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов», — приводит слова Фердинанда Liverpool Echo.

В этом сезоне 29-летний египтянин провел 9 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.