«Лестер» выиграл у «Уотфорда» и поднялся на второе место в АПЛ, обогнав «Ман Сити»

«Лестер» дома одержал победу над «Уотфордом» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии. На 55-й минуте встречи гол забил форвард Джейми Варди, а на пятой компенсированной минуте игры окончательный счет на табло установил хавбек Джеймс Мэддисон.

«Лестер» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лисы» обошли «Манчестер Сити» с 32 баллами. «Уотфорд» — 20-я строчка и 8 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Лестер» — «Уотфорд» — 2:0 (0:0)

Голы: Варди, 55 — с пенальти (1:0). Мэддисон, 90+5 (2:0).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 69), Ндиди, Барнс (Джастин, 80), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 46).

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Кина, 83), Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77), Сарр.

Предупреждения: Варди, 38. Чаглар Сеюнджю, 41. Деулофеу, 46. Ндиди, 63. Масина, 90.

Судья: Поусон (Англия).

4 декабря. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

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