«Лестер» решил не выкупать Ундера у «Ромы»

«Лестер» принял решение не выкупать трансфер защитника Ченгиза Ундера у «Ромы». 23-летний турок вернется в римский клуб, где дальнейшее решение о его будущем примет новый главный тренер Жозе Моуринью, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

«Лисы» могли выкупить игрока за 23 миллиона евро.

Ундер выступал за «Лестер» на правах аренды. Но в АПЛ провел только 9 матчей.