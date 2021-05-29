«Лестер» решил не выкупать Ундера у «Ромы»
19:05
«Лестер» принял решение не выкупать трансфер защитника Ченгиза Ундера у «Ромы». 23-летний турок вернется в римский клуб, где дальнейшее решение о его будущем примет новый главный тренер Жозе Моуринью, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
«Лисы» могли выкупить игрока за 23 миллиона евро.
Ундер выступал за «Лестер» на правах аренды. Но в АПЛ провел только 9 матчей.
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