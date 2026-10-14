Арбелоа оштрафован за слова о судействе в матче с «МЮ»

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа оштрафован на 25 тысяч фунтов и получил предупреждение за комментарии о судействе после матча 5-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

После игры специалист заявил: «Судьи не хотят, чтобы «МЮ» проигрывал — все решения были в их пользу. «Фулхэм» был очень близок к победе».

«Главный тренер «Фулхэма» вел себя неподобающим образом, делая комментарии в послематчевом интервью, которые подразумевают предвзятость или ставят под сомнение честность официального лица матча. Впоследствии Альваро Арбелоа признал обвинения», — говорится в сообщении FA.

«Фулхэм» занимает последнее, 20-е место в АПЛ после шести туров, не одержав ни одной победы. 18 октября лондонцы примут «Халл Сити».

Никита Давыдов