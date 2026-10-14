Арбелоа оштрафован за слова о судействе в матче с «МЮ»
Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа оштрафован на 25 тысяч фунтов и получил предупреждение за комментарии о судействе после матча 5-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).
После игры специалист заявил: «Судьи не хотят, чтобы «МЮ» проигрывал — все решения были в их пользу. «Фулхэм» был очень близок к победе».
«Главный тренер «Фулхэма» вел себя неподобающим образом, делая комментарии в послематчевом интервью, которые подразумевают предвзятость или ставят под сомнение честность официального лица матча. Впоследствии Альваро Арбелоа признал обвинения», — говорится в сообщении FA.
«Фулхэм» занимает последнее, 20-е место в АПЛ после шести туров, не одержав ни одной победы. 18 октября лондонцы примут «Халл Сити».
Никита Давыдов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|10-5
|15
|
3
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
4
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|18-5
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
7
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
8
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
9
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
10
|Лидс
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|Кристал Пэлас
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
14
|МЮ
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Ковентри
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
17
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Сандерленд
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
19
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|7-13
|3
|
20
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|0 : 2
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|1 : 2
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|1 : 0
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|3 : 2
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|0 : 1
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|- : -
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|- : -
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|- : -
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1