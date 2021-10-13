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Драгович: «Игроки «Лестера» часто ходили в пабы, но держали себя в руках»

Защитник Драгович высказался о периоде выступления за «Лестер»
13:57
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Экс-игрок «Лестера» Александар Драгович высказался о периоде выступления за английский клуб.

«Последняя тренировка перед матчем в «Лестере» была похожа на первый день после праздника. Мы много смеялись, валяли дурака, чистое веселье. Но как только судья давал свисток, все выкладывались на 100 процентов.

Нам говорили: «Сходите выпить все вместе». Игроки «Лестера» часто ходили в пабы, но не напивались и держали себя в руках. Пара бокалов пива не была проблемой. Важно было выкладываться в матчах, остальное никого не волновало. После выступления в Германии для меня это стало культурным шоком. Мне было интересно, принято ли такое только в «Лестере» или везде в Англии», — цитирует Драговича Goal.

На данный момент австриец выступает за «Црвену Звезду». В этом сезоне он провел 8 матчей, забив 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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