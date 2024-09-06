Де Брейне раскритиковал календарь: «УЕФА и ФИФА волнуют деньги»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне подверг критике календарь в сезоне-2024/25. Хавбек пожаловался на большое количество матчей с участием клубов и сборных.

«Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдет нормально, но календарь станет еще сложнее с чемпионатом мира-2026. Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется. УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!» — цитирует игрока RTBF.

13 июня Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) подала в суд на ФИФА по поводу законности реорганизации календаря матчей сборных и клубного чемпионата мира 2025 года.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.