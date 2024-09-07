Агуэро считает Родри главным претендентом на «Золотой мяч»

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри заслуживает «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Идеальный год, ты заслуживаешь этого. Вперед, Родри», — написал Агуэро в комментарии к посту Родри о попадании в топ-30 претендентов на награду в социальной сети.

Награждение состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.