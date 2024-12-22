Холанн назвал причину поражения «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал свою игру в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).
«Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы», — приводит слова Холанна TNT Sports.
В последних шести матчах АПЛ в составе «Манчестер Сити» норвежский нападающий забил лишь один гол. В этом сезоне Холанд участвовал в 24 матчах во всех турнирах, где он смог забить 18 голов и отдать одну результативную передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
«Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает шестое место. Лидер турнира — «Ливерпуль», у него 36 очков после 15 игр.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
6
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
7
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
8
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
9
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
11
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 5
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4