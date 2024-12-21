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Да что с «Манчестер Сити»?! Новое поражение — на Гвардиолу уже откровенно больно смотреть

«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото AFP
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
1/2
«Астон Вилла» расправилась с «горожанами».
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
21 дек, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:1
Манчестер Сити

Падение «Манчестер Сити» продолжается — в 17-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы потерпела очередное поражение, уже девятое в последних 12 играх во всех турнирах. На этот раз «горожане» уступили «Астон Вилле», которая благодаря победе обошла их в турнирной таблице.

Как прошла игра

Команда Унаи Эмери едва не открыла счет уже на седьмой минуте — центральный защитник Пау Торрес выиграл борьбу после подачи с углового и пробил головой в ближний угол. Штефан Ортега отбил мяч, который уже пересекал линию ворот — при помощи системы автоматического определения голов стало ясно, что немец сделал сейв в последний момент.

Правда, спустя всего 10 минут Джон Дуран все же забил «горожанам» — бирмингемцы ускакали в быструю атаку и уже в штрафной Морган Роджерс выкатил колумбийцу мяч под удар. Лучший бомбардир «Астон Виллы» (12-й гол в сезоне во всех турнирах) без проблем переиграл Ортегу с близкого расстояния. А на 65-й минуте Роджерс забил сам — «львы» вновь убежали в прорыв и Морган из штрафной аккуратно прошил соперника.

«Ман Сити» сократил отставание уже в компенсированное время — Фил Фоден воспользовался несобранностью защитников, подхватил мяч в штрафной и с близкого расстояния забил. Этот гол стал первым для англичанина в этом розыгрыше АПЛ — в прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком премьер-лиги, а сам Фил отличился в чемпионате 19 раз.

Пугает и результативность главного нападающего команды Эрлинга Холанна — у норвежца всего три гола в предыдущих 12 турах АПЛ. Форвард и сам признал, что должен прогрессировать. «Мы разочарованы, ситуация не очень хорошая. У «Астон Виллы» хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы — «Ман Сити». Нам нужно продолжать верить и усердно работать. Прежде всего я смотрю на себя, я не сыграл достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше», — высказался Холанн после игры.

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Гвардиола выглядел крайне расстроенным

Во время матча главный тренер «горожан» вновь смотрелся крайне подавленным, а иногда все же переходил на очень эмоциональный подсказ своим игрокам. Моральное состояние Гвардиолы в последнее время беспокоит: Пеп рассказал о появившихся проблемах со здоровьем, а также пугал, запираясь в офисе и отключая телефон. А в каждой игре камеры выхватывают крайне озадаченное лицо тренера.

Перед игрой с «Астон Виллой» испанец признался, что «Манчестер Сити» уже не участвует в чемпионской гонке. После финального свистка позитива в словах главного тренера тоже было немного. «Мы провели очень хороший первый тайм, а во втором провалились. Мы изменили наш прессинг, потому что Джон Стоунз не смог продолжить игру. Поздравляю «Астон Виллу». В конце концов мы отличились, но слишком поздно. Нам трудно забивать, а пропускаем мы слишком много», — сказал Гвардиола после игры в эфире TNT Sports.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума

Что у «Ман Сити» дальше?

Для «горожан» поражение от «Астон Виллы» — девятое в последних 12 матчах во всех турнирах. За это время им удалось выиграть лишь раз — у «Ноттингема» в 14-м туре АПЛ (3:0). Бирмингемцы уже обошли «Ман Сити» в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. Команда Гвардиолы с 27 баллами по итогам тура рискует пропустить выше себя еще и «Борнмут», а также сравняться с «Фулхэмом» и «Брайтоном».

В следующем туре «Сити» примет «Эвертон». «Ириски» занимают 16-е место и лишь на три очка оторвались от зоны вылета. Также в декабре у команды Гвардиолы осталась игра с находящимся на 17-й позиции «Лестером».

Хосеп Гвардиола
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
6
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
7
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 2 : 1
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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