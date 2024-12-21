Да что с «Манчестер Сити»?! Новое поражение — на Гвардиолу уже откровенно больно смотреть
Падение «Манчестер Сити» продолжается — в 17-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы потерпела очередное поражение, уже девятое в последних 12 играх во всех турнирах. На этот раз «горожане» уступили «Астон Вилле», которая благодаря победе обошла их в турнирной таблице.
Как прошла игра
Команда Унаи Эмери едва не открыла счет уже на седьмой минуте — центральный защитник Пау Торрес выиграл борьбу после подачи с углового и пробил головой в ближний угол. Штефан Ортега отбил мяч, который уже пересекал линию ворот — при помощи системы автоматического определения голов стало ясно, что немец сделал сейв в последний момент.
Правда, спустя всего 10 минут Джон Дуран все же забил «горожанам» — бирмингемцы ускакали в быструю атаку и уже в штрафной Морган Роджерс выкатил колумбийцу мяч под удар. Лучший бомбардир «Астон Виллы» (12-й гол в сезоне во всех турнирах) без проблем переиграл Ортегу с близкого расстояния. А на 65-й минуте Роджерс забил сам — «львы» вновь убежали в прорыв и Морган из штрафной аккуратно прошил соперника.
«Ман Сити» сократил отставание уже в компенсированное время — Фил Фоден воспользовался несобранностью защитников, подхватил мяч в штрафной и с близкого расстояния забил. Этот гол стал первым для англичанина в этом розыгрыше АПЛ — в прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком премьер-лиги, а сам Фил отличился в чемпионате 19 раз.
Пугает и результативность главного нападающего команды Эрлинга Холанна — у норвежца всего три гола в предыдущих 12 турах АПЛ. Форвард и сам признал, что должен прогрессировать. «Мы разочарованы, ситуация не очень хорошая. У «Астон Виллы» хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы — «Ман Сити». Нам нужно продолжать верить и усердно работать. Прежде всего я смотрю на себя, я не сыграл достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше», — высказался Холанн после игры.
Гвардиола выглядел крайне расстроенным
Во время матча главный тренер «горожан» вновь смотрелся крайне подавленным, а иногда все же переходил на очень эмоциональный подсказ своим игрокам. Моральное состояние Гвардиолы в последнее время беспокоит: Пеп рассказал о появившихся проблемах со здоровьем, а также пугал, запираясь в офисе и отключая телефон. А в каждой игре камеры выхватывают крайне озадаченное лицо тренера.
Перед игрой с «Астон Виллой» испанец признался, что «Манчестер Сити» уже не участвует в чемпионской гонке. После финального свистка позитива в словах главного тренера тоже было немного. «Мы провели очень хороший первый тайм, а во втором провалились. Мы изменили наш прессинг, потому что Джон Стоунз не смог продолжить игру. Поздравляю «Астон Виллу». В конце концов мы отличились, но слишком поздно. Нам трудно забивать, а пропускаем мы слишком много», — сказал Гвардиола после игры в эфире TNT Sports.
Что у «Ман Сити» дальше?
Для «горожан» поражение от «Астон Виллы» — девятое в последних 12 матчах во всех турнирах. За это время им удалось выиграть лишь раз — у «Ноттингема» в 14-м туре АПЛ (3:0). Бирмингемцы уже обошли «Ман Сити» в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. Команда Гвардиолы с 27 баллами по итогам тура рискует пропустить выше себя еще и «Борнмут», а также сравняться с «Фулхэмом» и «Брайтоном».
В следующем туре «Сити» примет «Эвертон». «Ириски» занимают 16-е место и лишь на три очка оторвались от зоны вылета. Также в декабре у команды Гвардиолы осталась игра с находящимся на 17-й позиции «Лестером».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
6
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
7
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|- : -
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4