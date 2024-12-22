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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 декабря.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» изучайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
22 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

После 16 туров «Тоттенхэм» с 23 очками занимал 11-е место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» — 36 очков и первое место. В предыдущем туре «шпоры» обыграли «Саутгемптон» (5:0), а «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
6
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
7
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
8
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
9
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
10
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
11
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 2 : 1
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 0 : 2
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 0 : 4
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 1 : 1
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 1 : 5
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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