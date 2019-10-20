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Гвардьола объяснил, почему не будет смотреть игру «МЮ» с «Ливерпулем»

08:10
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что не будет смотреть матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Он объяснил причину этого.

— Я должен посмотреть повтор игры «Аталанты», — цитирует A Bola Гвардьолу.

Дело в том, что с «Аталантой» его команде предстоит встретиться в ближайшем матче группового турнира Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо сыграл вничью с «Лацио» (3:3) в последнем матче чемпионата Италии.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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