Гвардьола объяснил, почему не будет смотреть игру «МЮ» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что не будет смотреть матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Он объяснил причину этого.

— Я должен посмотреть повтор игры «Аталанты», — цитирует A Bola Гвардьолу.

Дело в том, что с «Аталантой» его команде предстоит встретиться в ближайшем матче группового турнира Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо сыграл вничью с «Лацио» (3:3) в последнем матче чемпионата Италии.