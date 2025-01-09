Поттер: «У «Вест Хэма» блестящая академия, выпускающая хороших молодых игроков, с которыми я хочу поработать»

Английский специалист Грэм Поттер ответил на вопрос о том, почему решил возглавить «Вест Хэм».

Контракт 46-летнего тренера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Было много разных факторов. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. У них захватывающий состав и блестящая академия, выпускающая хороших молодых игроков, с которыми я хочу познакомиться и поработать. Я был терпелив не просто так, а ждал подходящей возможности. Я просто чувствовал, что это правильный выбор для меня», — приводит слова Поттера пресс-служба «Вест Хэма».

Поттер оставался без работы с апреля 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».