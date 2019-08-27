Гэри Невилл: «Увольнять Сульшера сейчас нельзя»

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл призвал фанатов «красных дьяволов» набраться терпения и не требовать скорой отставки главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

— Сейчас фанатам «МЮ» придется нелегко, — заявил Невилл в студии Sky Sports. — После разгрома «Челси»? многие ожидали возвращения старого «Манчестера», но его не будет еще 4-5 трансферных окон.

Сульшеру досталась команда, находящаяся в стадии перестройки как по составу, так и по философии игры. Увольнять его прямо сейчас нельзя, а всем фанатам «МЮ» необходимо как следует набраться терпения.

В первых трех турах чемпионата Англии «МЮ» набрал 4 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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