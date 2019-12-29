Эшли Янг: «В «боксинг дэй» просто нужно добывать очки»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг после победы над «Бернли» (2:0) отметил, что все игроки команды сейчас в хорошей форме. Также он остался доволен игрой.

— Здесь никогда не бывает легко играть, — цитирует BBC Янга. — В этот период сезона просто нужно добывать очки. Если мы будем играть так, как в последнее время, мы будем выигрывать. Было бы лучше, если бы забил второй гол раньше.

Матч без пропущенных мячей — это очень много значит. В этом заслуга не только защитников. Мы играем как команда и защищаемся как команда.

Знали, что во втором тайме будет тяжело. Должны были противостоять этому. Я в хорошей форме, как любой в нашей команде.