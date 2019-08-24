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Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии

14:56
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может получить право выступать за сборную Ирландии. С таким предложение выступила Федерация футбола Ирландии, сообщает Irish Independent.

В Ирландии за 22-летним игроком следили еще со времен его выступления за «Ковентри» и «Норвич». Но тогда Мэддисон выступал за молодежную сборную Англии. За главную сборную страны он пока не играл, хотя привлекался к тренировкам.

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