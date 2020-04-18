Давид Сильва: «Когда закончу играть, стану тренером, хотя сначала отвергал эту мысль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, что хочет стать тренером после окончания карьеры футболиста. 34-летний испанец считает, что у него для этого уже достаточно опыта.

— Я играл с такими великими футболистами, как Хави и Иньеста, которые олицетворяли собой целое поколение, — цитирует A Bola Сильву. — Я играл против Роналдинью в его лучшей форме. Тогда я даже боялся к нему приблизиться, чтобы отобрать мяч, потому что он мог легко унизить любого. Я играл против Роналду и Зидана, против Месси.

Постепенно ты сам становишься тренером. И если в самом начале я говорил «нет» этой мысли, то теперь это становится вариантом. Потому что это мне все больше интересно. Когда я закончу играть, хочу стать тренером. Но не знаю, когда это случится, потому что хочется еще несколько лет поиграть.