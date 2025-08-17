«Челси» подпишет Гарначо и Симонса, если сможет продать двух нападающих

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы готовы подписать 21-летнего аргентинца, а также полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса в том случае, если продадут двух нападающих.

В сезоне-2024/25 Гарначо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.