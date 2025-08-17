«Манчестер Юнайтед» возобновит попытки подписать Балебу из «Брайтона» в 2026 году

Переход полузащитника «Брайтона» Карлоса Балебы в «Манчестер Юнайтед» сорвался, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «чайки» отказались продавать 21-летнего камерунца этим летом. «МЮ» возобновит переговоры о переходе игрока в 2026 году. «Брайтон» хотел получить за полузащитника около 133 миллионов евро.

Балеба выступает за «Брайтон» с лета 2023 года. Он провел 77 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.