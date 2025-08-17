«Сандерленд» заплатит «ПСЖ» за Мукиэле 12 миллионов евро

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле близок к переходу в «Сандерленд», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за 27-летнего француза 12 миллионов евро. Соглашение с защитником будет рассчитано до лета 2029 года.

В сезоне-2024/25 Мукиэле провел в аренде за «Байер» 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.