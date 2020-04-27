Британских портал FourFourTwo назвал тридцатку самых ненавистных футбольных личностей в мире. Список возглавил бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, отстраненный от деятельности за коррупцию.

В заметке о Блаттере говорится: «Еще в 2013 году президент ФИФА Блаттер сказал аудитории в Оксфорде: «Вы думаете, что знаете, что такое ФИФА, что она делает. Якобы это безликая машина, печатающая деньги за счет прекрасной игры, а я тяну за ниточки и смеюсь по дороге к банку. Это совсем не так».

Как оказалось, все было именно так. Понадобилось больше 10 лет, чтобы раскрыть паутину лжи Блаттера, которая распуталась после того, как ФИФА отдала Катару чемпионат мира-2022. Возможно, о нем хорошо думают за пределами Европы и Америки, но ставить прибыль выше развития игры — это серьезный грех, который оставил игру в состоянии, требующем время для ремонта".

Также в топ-3 вошли главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, славящийся острыми высказываниями, и немецкий вратарь Харальд Шумахер, который жестко сфолил на Патрике Баттистоне во время матча чемпионата мира-1982, а в послематчевом интервью выбрал неудачные слова.

Примечательно, что место в списке нашлось и одному россиянину — владельцу «Челси» Роману Абрамовичу.

Полностью топ-30 издания выглядит следующим образом: 1. Зепп Блаттер. 2. Жозе Моуринью. 3. Харальд Шумахер. 4. Мишель Платини. 5. Ричард Киз (скандальный английский комментатор). 6. Криштиану Роналду. 7. Лучано Моджи. 8. Эль-Хаджи Диуф. 9. Пит Винкельман. 10. Джон Терри. 11. Бернар Тапи. 12. Карл Ойстон. 13. Диего Марадона. 14. Джоуи Бартон. 15. Кен Бэйтс. 16. Луис Суарес. 17. Майк Эшли. 18. Диегу Коста. 19. Эшли Коул. 20. Паоло Ди Канио. 21. Андони Гойкоэча. 22. Грэм Саунесс. 23. Ричард Скадамор. 24. Кевин Мускат. 25. Роман Абрамович. 26. Деннис Уайз. 27. Сильвио Берлускони. 28. Джо Киннеар. 29. Майк Дин. 30. Алекс Фергюсон.