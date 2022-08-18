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Сегодня, 13:06

«Барселона» планирует купить Силву в 2023 году

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может стать игроком «Барселоны» в следующем году, пишет журналист Альфредо Мартинес.

По данным источника, каталонцы на данный момент не могут заплатить 100 миллионов евро, которые просят горожане. В летнее трансферное окно 2023 года «Барса» снова попытается приобрести 28-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Бернарду Силва
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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Паскаль Гросс

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Манчестер Сити

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