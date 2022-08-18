«Барселона» планирует купить Силву в 2023 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может стать игроком «Барселоны» в следующем году, пишет журналист Альфредо Мартинес.

По данным источника, каталонцы на данный момент не могут заплатить 100 миллионов евро, которые просят горожане. В летнее трансферное окно 2023 года «Барса» снова попытается приобрести 28-летнего футболиста.