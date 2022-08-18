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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Маккенни

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Английский клуб еще не делал официального запроса по 23-летнему американцу, однако сам футболист заинтересован в переходе. При этом игрок с большой долей вероятности не покинет «Ювентус» в сезоне-2022/23.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года, на его счету 10 голов и 3 результативных передачи в 76 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
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 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
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Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 - : -
21.08 16:00
Лидс – Челси
 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
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МЮ – Ливерпуль
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Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 2
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 2
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Рис Джеймс

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Челси

 2 0 2
Дэнни Ингс

Дэнни Ингс

Астон Вилла

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