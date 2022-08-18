«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Маккенни

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Английский клуб еще не делал официального запроса по 23-летнему американцу, однако сам футболист заинтересован в переходе. При этом игрок с большой долей вероятности не покинет «Ювентус» в сезоне-2022/23.

Маккенни выступает за «Ювентус» с сентября 2020 года, на его счету 10 голов и 3 результативных передачи в 76 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.