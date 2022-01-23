23 января в Лондоне «Челси» дома проведет матч 23-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на платформе «Okko Спорт».

«Челси» Томаса Тухеля с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» располагается на 6-й строчке с 36 баллами.