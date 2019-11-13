Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил должность в ФИФА, информирует официальный сайт организации. Он стал начальником отдела развития и будет отвечать за рост и продвижение футбола во всем мире.

Кроме того, Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам и будет вовлечен в принятие решений касаемо изменений правил игры.

Он станет председателем Технического комитета, который отвечает за технический анализ турниров ФИФА с 1966 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже поприветствовал Венгера в новой для себя должности.

— Я с нетерпением жду этого невероятно важного вызова не только потому, что я всегда интересовался анализом футбола в широком смысле, но и потому, что миссия ФИФА как глобальной управленческой организации действительно глобальна, — отметил Венгер. - Я верю, что новая ФИФА, которая появилась в последние годы, главной своей целью видит исключительно футбол и развитие игры со всех сторон. Я знаю, что могу сделать свой вклад в эту цель и приложу все свои усилия для этого.