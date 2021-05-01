Дубль Хаверца помог «Челси» победить «Фулхэм»
«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей оформил Кай Хаверц.
«Челси» с 61 очком располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» — 27 очков и 18-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Челси» — «Фулхэм» — 2:0 (1:0)
Голы: Хаверц, 10 (1:0). Хаверц, 49 (2:0).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Кристенсен, Чилвелл (Алонсо, 81), Джеймс, Хаверц, Маунт (Абрахам, 76), Гилмор, Вернер, Зиех (Канте, 66).
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Онома, 78), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Фабиу Карвалью, 78), Рид, Маджа (Митрович, 81), Лукман.
Предупреждения: Зума, 41. Эйна, 90+4.
Судья: Френд (Англия).
1 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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