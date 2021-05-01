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Дубль Хаверца помог «Челси» победить «Фулхэм»

21:25
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«Челси» обыграл «Фулхэм» (2:0) в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии. Дубль в составе победителей оформил Кай Хаверц.

«Челси» с 61 очком располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» — 27 очков и 18-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Челси» — «Фулхэм» — 2:0 (1:0)

Голы: Хаверц, 10 (1:0). Хаверц, 49 (2:0).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Кристенсен, Чилвелл (Алонсо, 81), Джеймс, Хаверц, Маунт (Абрахам, 76), Гилмор, Вернер, Зиех (Канте, 66).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Онома, 78), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру (Фабиу Карвалью, 78), Рид, Маджа (Митрович, 81), Лукман.

Предупреждения: Зума, 41. Эйна, 90+4.

Судья: Френд (Англия).

1 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Челси — Фулхэм

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