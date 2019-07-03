Себастьян Дриусси: "Мы, аргентинцы, должны гордиться, что Месси - один из нас"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал поражение Аргентины в полуфинале Кубка Америки-2019 против Бразилии (0:2). Капитан аргентинцев, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси до сих пор не выиграл ни одного трофея в составе первой команды.

– Месси снова упустил трофей со сборной. Это его проклятие?

– Нет тут никакого проклятия. Мы, аргентинцы, должны быть счастливы, что Лео – один из нас, что о нем говорит весь мир. Прекрасно знаем, что он значит для футбола. Самое лучшее в Месси то, что он никогда не сдается, ни в матчах за клуб, ни за сборную. Ему хочется надевать футболку национальной команды, он чувствует ее – раньше не исполнял гимн, но все просили его делать это, и перед двумя последними встречами Лео пел. Слова "Лионель Месси – аргентинец" всегда будут вызывать у меня гордость. (Егор Бычков)

Полностью интервью Дриусси - скоро в "СЭ"