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17 марта, 15:45

Интригующая жеребьевка Лиги чемпионов. Чего ждать в четвертьфинале?

Артем Белинин
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Фото Reuters
Жребий брошен — пары четвертьфинала Лиги чемпионов известны. Но чего от них ждать и кто фаворит?

«Реал» и «Челси»

Кажется, самая предсказуемая пара. Несмотря на спад в игре (на момент жеребьевки — две победы в пяти матчах), «Реал» всегда остается «Реалом» и даже в таком состоянии дома победил «Ливерпуль». А Карим Бензема, хоть и не забивал три матча подряд, все же воткнул победный красным.

Ну и каким бы ни было состояние «Реала», с «Челси» в этом сезоне сравниться будет тяжело. Команда Грэма Поттера пока безнадежна, хоть и попала в список восьми лучших команд Европы. А к очной встрече сливочные наверняка улучшат форму — и тогда синие приговорены.

«Манчестер Сити» и «Бавария»

Бывшая и нынешняя команды Пепа Гвардиолы, кажется, гарантируют самую скучную пару четвертьфинала — топ-клубы друг с другом частенько играют аккуратно. При этом игнорировать историю болезни тренера «горожан» нельзя, перед большими клубами в Лиге чемпионов он начинает ерзать. У «Баварии» в этом плане все куда лучше, команда в спокойном темпе прошла «ПСЖ». И раньше с этим не было проблем, но сейчас еще и новички, включая тренера, закалились.

Главная интрига — поможет ли Холанн снять проклятье «Сити» или по старой традиции Гвардиолы пойдет играть какого-нибудь ложного вингера? Посмотрим.

Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Бенфика» и «Интер»

Конечно, это вызов для симпатичной «Бенфики». С одной из самых скучных команд этого розыгрыша совладать будет тяжело. К тому же миланцы только-только отстрелили еще один развеселый португальский клуб — «Порту», при этом за две встречи был забит только один мяч. «Бенфика» же героически отыграла два матча с «ПСЖ» на групповом этапе, но тут совершенно иной уровень обороны. «Брюгге», чудом оказавшийся в плей-офф, в «Бенфике» будут вспоминать с наслаждением.

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«Милан» и «Наполи»

Чисто итальянский четвертьфинал интригует. И «Милан» в Лиге чемпионов — это здорово (в первую очередь — для ностальгирующих), и «Наполи» с Кварацхелией и Осимхеном просто великолепен. Спаллетти все больше и больше начинает верить в себя как в европейскую величину (не так давно даже закусился с Гвардиолой), и «Милан» — это неплохой клуб для удовлетворения его амбиций. В конце концов, у Пиоли не лучший сезон, а в плей-офф они прошли только совсем уж никакущий «Тоттенхэм». Есть подозрение, что в полуфинал без особых проблем отправится «Наполи». Хотя, быть может, у всех россонери внезапно проснется историческая память, а Златан зарядит в раздевалке речь — и магия Неаполя рассосется. Но пока в это верится с трудом.

Футболисты &laquo;Интера&raquo;. У Италии впервые за 17 лет три команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это возрождение кальчо?
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Реал
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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