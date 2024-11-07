Болельщик «Баварии» умер во время матча с «Бенфикой». Фанаты поддерживали клуб молча
Трагедия произошла во время матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» (1:0). У одного из болельщиков мюнхенцев случился сердечный приступ — врачи пытались оказать ему помощь, но тот скончался по дороге в больницу.
Фаната пытались спасти почти весь первый тайм
По данным Bild, сердечный приступ у болельщика произошел незадолго до стартового свистка. Находящиеся рядом врачи и неравнодушные люди сразу же постарались оказать ему помощь: мужчину спрятали под брезентом и провели ему сердечно-легочную реанимацию.
На 33-й минуте фанат был эвакуирован — его повезли в Мюнхенский кардиологический центр. Однако добраться до места назначения скорая не успела, больной скончался по дороге. Правда, известно об этом стало только через час после окончания встречи.
Фанатские организации «Баварии» с самого начала матча отказались от шумовой поддержки — в знак уважения. Члены ультрас-группы Sudkurve замолчали с 3-й минуты и не пели до конца матча. Их коллеги из Club Nr.12 выпустили небольшое заявление: «Сегодня мы не сможем поддерживать клуб как обычно — из-за экстренного медицинского вмешательства. Жизнь важнее спорта. Мы желаем семье и друзьям пострадавшего много сил».
«Бавария» сократила репортажи в социальных сетях и на клубном ТВ. Также мюнхенцы прямо сообщили о причинах молчания: «Из-за неотложной медицинской помощи на трибунах в настоящее время болельщики «Баварии» ничего не скандируют».
Как отреагировал клуб
После игры «Бавария» выпустила официальное заявление на своем сайте: «Экстренное медицинское происшествие на «Альянц Арене» омрачило игру с самого начала. В знак уважения фанаты воздержались от своей обычной громкой поддержки команды, а клуб сократил освещение матча на своих ресурсах.
Примерно через час после окончания игры «Бавария» получила печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. Мы скорбим вместе с его родственниками».
Главный тренер мюнхенцев Винсен Компани был шокирован произошедшим: «Сейчас трудно говорить о футболе. Мы не праздновали после игры, как обычно. Конечно, ребята узнали обо всем только после матча. Мы всегда надеемся, что наши болельщики и все фанаты вернутся домой целыми и невредимыми. К сожалению, сегодня этого не произошло».
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер тоже прокомментировал ситуацию: «Мы понимали, почему нет шума. Ведь прямо перед началом матча мы видели, какая царила атмосфера на трибунах. Фанаты на южной трибуне прыгали и пели. Но, конечно, когда случается что-то подобное (молчание в знак уважения. — Прим. «СЭ»), это тоже хороший знак солидарности, когда болельщики не ставят на первое место свои развлечения, а проявляют немного человечности».
«Бавария» победила «Бенфику» 1:0, голом на 67-й минуте отличился Джамал Мусиала. Автором результативной передачи стал Харри Кейн.