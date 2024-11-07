Болельщик «Баварии» умер во время матча с «Бенфикой». Фанаты поддерживали клуб молча

Трагедия в Лиге чемпионов.

Трагедия произошла во время матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» (1:0). У одного из болельщиков мюнхенцев случился сердечный приступ — врачи пытались оказать ему помощь, но тот скончался по дороге в больницу.

Фаната пытались спасти почти весь первый тайм

По данным Bild, сердечный приступ у болельщика произошел незадолго до стартового свистка. Находящиеся рядом врачи и неравнодушные люди сразу же постарались оказать ему помощь: мужчину спрятали под брезентом и провели ему сердечно-легочную реанимацию.

На 33-й минуте фанат был эвакуирован — его повезли в Мюнхенский кардиологический центр. Однако добраться до места назначения скорая не успела, больной скончался по дороге. Правда, известно об этом стало только через час после окончания встречи.

Фанатские организации «Баварии» с самого начала матча отказались от шумовой поддержки — в знак уважения. Члены ультрас-группы Sudkurve замолчали с 3-й минуты и не пели до конца матча. Их коллеги из Club Nr.12 выпустили небольшое заявление: «Сегодня мы не сможем поддерживать клуб как обычно — из-за экстренного медицинского вмешательства. Жизнь важнее спорта. Мы желаем семье и друзьям пострадавшего много сил».

«Бавария» сократила репортажи в социальных сетях и на клубном ТВ. Также мюнхенцы прямо сообщили о причинах молчания: «Из-за неотложной медицинской помощи на трибунах в настоящее время болельщики «Баварии» ничего не скандируют».

Игроки «Баварии» благодарят болельщиков после матча Лиги чемпионов против «Бенфики». Фото Reuters

Как отреагировал клуб

После игры «Бавария» выпустила официальное заявление на своем сайте: «Экстренное медицинское происшествие на «Альянц Арене» омрачило игру с самого начала. В знак уважения фанаты воздержались от своей обычной громкой поддержки команды, а клуб сократил освещение матча на своих ресурсах.

Примерно через час после окончания игры «Бавария» получила печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. Мы скорбим вместе с его родственниками».

Главный тренер мюнхенцев Винсен Компани был шокирован произошедшим: «Сейчас трудно говорить о футболе. Мы не праздновали после игры, как обычно. Конечно, ребята узнали обо всем только после матча. Мы всегда надеемся, что наши болельщики и все фанаты вернутся домой целыми и невредимыми. К сожалению, сегодня этого не произошло».

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер тоже прокомментировал ситуацию: «Мы понимали, почему нет шума. Ведь прямо перед началом матча мы видели, какая царила атмосфера на трибунах. Фанаты на южной трибуне прыгали и пели. Но, конечно, когда случается что-то подобное (молчание в знак уважения. — Прим. «СЭ»), это тоже хороший знак солидарности, когда болельщики не ставят на первое место свои развлечения, а проявляют немного человечности».

«Бавария» победила «Бенфику» 1:0, голом на 67-й минуте отличился Джамал Мусиала. Автором результативной передачи стал Харри Кейн.