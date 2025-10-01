«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Барселона» и «ПСЖ» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

За ключевыми события игры «Барселона» — «ПСЖ» можно следить в футбольном матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов.

В прямом эфире трансляцию игры в Барселоне покажет онлайн-кинотеатр Okko (контент платформы доступен при наличии подписки). Стриминговый сервис также покажет лучшие моменты вечерних матчей в одном окне (мультикаст начнется в 22.00).

В 1-м туре общего этапа «Барселона» обыграла «Ньюкасл» (2:1), а «ПСЖ» выиграл у «Аталанты» (4:0)