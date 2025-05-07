Кафанов считает, что Сафонов готов сыграть в финале ЛЧ: «Очень силен ментально»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался об уровне игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей уже вышел на серьезный уровень. Думаю, он будет готов сыграть даже в финале Лиги чемпионов. Матвей очень силен ментально. Ему без разницы, в каком матче выходить на поле», — сказал Кафанов «СЭ».

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет в Париже на «Парк де Пренс» в среду, 7 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижской команды — 1:0.