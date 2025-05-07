Педри раскритиковал работу судьи Марчиняка в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Интера»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал работу судьи Шимона Марчиняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д.в.).

«Не первый случай, когда это происходит между «Барселоной» и этим судьей. УЕФА должен в этом разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну желтую карточку, которая стала бы второй», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».