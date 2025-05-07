Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 мая, 15:30

Педри раскритиковал работу судьи Марчиняка в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Интера»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал работу судьи Шимона Марчиняка в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:4 д.в.).

«Не первый случай, когда это происходит между «Барселоной» и этим судьей. УЕФА должен в этом разобраться. Есть вещи, которые я не понимаю, и их трудно объяснить. Все эпизоды 50 на 50 — в их пользу. В моменте с пенальти Ламина, который позже изменили на штрафной, он не дал Мхитаряну желтую карточку, которая стала бы второй», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Педри (Барселона)
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    некоторые безмозглые пиарщики месси мне за такие комменты постоянно ставят минусы, а совсем отмороженные хамят и желают смерти.

    08.05.2025

  • avf1

    Присоединяюсь. Респект, Роман !

    07.05.2025

  • Бананоид

    Да вас испанских нытиков скоро вообще все судьи опускать будут...

    07.05.2025

  • Vladimir Buynov

    Какая вторая жёлтая у Мхитаряна?У него до этого момента не было никакой жёлтой.Фантазер Педри...

    07.05.2025

  • serkonol

    !!!

    07.05.2025

  • serkonol

    крайне редко можно прочитать адекватный коммент!!!

    07.05.2025

  • serkonol

    педри нужно сходить к окулисту (пеналь/штрафной на ямале) и пересмотреть ответный матч барсы с псж 2017-го года!

    07.05.2025

  • Роман Морковкин

    Безусловно, для Барсы было бы лучше, чтобы их всегда судили так, как это делал Чакыр, который смог отыграть 0-4 от ПСЖ. :hugging: Правда, Педри был тогда ещё совсем юным и, вероятно, ещё среднюю школу не закончил, но если сдецтва за Барселону, то помнить обязан. И, исходя из сказанного, прекрасно помнит, раз уж жалуется на то, что Марциняк якобы не в первый раз "обижает" Барсу своим беспристрастным и неангажированным судейством (как он посмел?). Если что, никто иной, как Марциняк, судил следующий за 6-1 над ПСЖ матч Барсы в том самом розыгрыше ЛЧ 16/17, когда Юве приложил каталонцев 3-0 и всем стало окончательно ясно, что ту "Меську и ко" в финал не втащить даже с "легкопонимаемым и объяснямым" судейством Чакыра.

    07.05.2025

  • shpasic

    надо было Эверебе назначить

    07.05.2025

    • Кафанов считает, что Сафонов готов сыграть в финале ЛЧ: «Очень силен ментально»

    Мостовой — о победе «Интера» над «Барсой»: «Все нахваливали команду Флика, а она в итоге будет финал перед телевизором смотреть»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости