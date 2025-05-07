Капелло раскрыл секрет успеха «Интера» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной» (4:3 д. в.) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Это был невероятный матч. «Интер» и «Барселона» показали невероятный и красивый футбол. В чем секрет успеха итальянского клуба? Это команда, где каждый бьется друг за друга и никогда не сдается», — сказал Капелло «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая игра завершилась победой французской команды — 1:0. Ответный матч пройдет в Париже 7 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.