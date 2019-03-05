Виктор Линделеф: "С Мбаппе нужно всегда быть начеку"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил нападающего парижан Кильяна Мбаппе, сообщает официальный Твиттер "красных дьяволов".

– Все знают его сильные стороны, но я жду нашего соперничества. Это хороший игрок, от которого можно ждать чего угодно. Это футболист мирового класса, нужно всегда быть начеку.

Сульшер? Он с первого дня говорил мне, чтобы я играл в свой привычный футбол. Наш тренер добавил мне уверенности. Он мне очень помог, – приводит слова Линделефа Твиттер "МЮ".

Первая встреча между "МЮ" и "ПСЖ" завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 6 марта, начало – в 23.00 (мск).