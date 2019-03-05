Виктор Линделеф: "С Мбаппе нужно всегда быть начеку"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил нападающего парижан Кильяна Мбаппе, сообщает официальный Твиттер "красных дьяволов".
– Все знают его сильные стороны, но я жду нашего соперничества. Это хороший игрок, от которого можно ждать чего угодно. Это футболист мирового класса, нужно всегда быть начеку.
Сульшер? Он с первого дня говорил мне, чтобы я играл в свой привычный футбол. Наш тренер добавил мне уверенности. Он мне очень помог, – приводит слова Линделефа Твиттер "МЮ".
Первая встреча между "МЮ" и "ПСЖ" завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.
"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 6 марта, начало – в 23.00 (мск).
"I think everyone knows [Kylian] Mbappe's qualities," @VLindelof adds. "I'm looking forward to the challenge – he's a world-class player – so you have to be alert and ready for anything." #MUFC– Manchester United (@ManUtd) 5 марта 2019 г.