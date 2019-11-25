В матче с «Локомотивом» «Байер» поддержат около 400 болельщиков

В гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом» «Байер» поддержат около 400 болельщиков.

— Если говорить именно о фанатском секторе, то болельщиков будет примерно 200 человек. А всего немецких болельщиков на стадионе будет до 400, — цитирует ТАСС директора по связям с общественностью «Локомотива» Кирилла Брейдо.

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