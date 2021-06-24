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Колосков поддержал решение УЕФА отменить правило выездного гола

16:35
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА об отмене выездного гола с нового сезона в еврокубках.

«Данный вопрос давно обсуждался. Если в УЕФА приняли такое решение, значит, так нужно. Я полностью поддерживаю нововведение», — сказал Колосков «СЭ».

Со следующего сезона в турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, сообщает официальный сайт организации 24 июня.

Согласно этом правилу, при равном счете по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая больше мячей на выезде.

Со следующего сезона кроме Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые будет сыгран новый еврокубковый турнир — Лига конференций.

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