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«Приштина» и «Интер Эскальдес» вышли в финал предварительного раунда Лиги чемпионов

23:01
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В финал предварительного раунда Лиги чемпионов пробились косовская «Приштина» и клуб из Андорры «Интер Эскальдес».

В полуфинале «Приштина» обыграла представителя Сан-Марино «Фольгоре» (2:0). «Интер Эскальдес» победил фарерский «ХБ Торсхавн» (1:0).

Финал состоится 25 июня. Победитель выйдет в первый отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с чемпионом Венгрии «Ференцварошем».

«Фольгоре» выбыл во второй отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с проигравшим в паре первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Флора» — «Хибернианс». «ХБ Торсхавн» на этой же стадии сыграет с тем, кто уступит в паре ХИК — «Будучность».

Лига чемпионов

Предварительный раунд. 1/2 финала

«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Приштина» (Косово) — 0:2 (0:0)

Голы: Красничи, 51, Хоти, 90+1

«ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) — «Интер Эскальдес» (Андорра) — 0:1 (0:0)

Гол: Бетриу, 61

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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