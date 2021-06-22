«Приштина» и «Интер Эскальдес» вышли в финал предварительного раунда Лиги чемпионов

В финал предварительного раунда Лиги чемпионов пробились косовская «Приштина» и клуб из Андорры «Интер Эскальдес».

В полуфинале «Приштина» обыграла представителя Сан-Марино «Фольгоре» (2:0). «Интер Эскальдес» победил фарерский «ХБ Торсхавн» (1:0).

Финал состоится 25 июня. Победитель выйдет в первый отборочный раунд ЛЧ, где сыграет с чемпионом Венгрии «Ференцварошем».

«Фольгоре» выбыл во второй отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с проигравшим в паре первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Флора» — «Хибернианс». «ХБ Торсхавн» на этой же стадии сыграет с тем, кто уступит в паре ХИК — «Будучность».

Лига чемпионов

Предварительный раунд. 1/2 финала

«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Приштина» (Косово) — 0:2 (0:0)

Голы: Красничи, 51, Хоти, 90+1

«ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) — «Интер Эскальдес» (Андорра) — 0:1 (0:0)

Гол: Бетриу, 61