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Сегодня, 16:07

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за финансовых махинаций

Иван Шитик
Корреспондент
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УЕФА может наложить санкции на «Ювентус».
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский «Ювентус», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб может быть отстранен от еврокубков из-за финансовых махинаций.

В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что черно-белые допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 миллионов. В случае особенно грубых нарушений финансовой отчетности клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет.

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Ювентус
УЕФА
2
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